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Футбол

Бундеслига. 25 тур. Битва двух “Боруссий”, потеря “Лейпцига”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В немецкой Бундеслиге стартовал очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

В поединке аутсайдера чемпионата “Паддерборна” и команды из середины турнирной таблицы “Кельна” сильнее оказались “козлы”.

“Боруссия” М проиграла дома “Боруссии” Д, “Лейпциг” не сумел обыграть “Вольфсбург”, а “Байер” разбил “Айнтрахт”.

Чемпионат Германии
25 тур

“Падерборн” – “Кельн” – 1:2
Голы: Србені, 74 – Мере, 28, Хектор, 37

“Байер” – “Айнтрахт” – 4:0
Голы: Хаверц, 4, Беллараби, 14, Паулінью, 49, 55

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“Вольфсбург” – “Лейпциг” – 0:0

“Герта” – “Вердер” – 2:2
Голы: Штарк, 41, Кунья, 60 – Сарджент, 3, Классен, 6

“Фрайбург” – “Унион” – 3:1
Голы: Шаллаї, 34, Гюнтер, 55, Кох, 82 – Андерссон, 61

“Шальке” – “Хоффенхайм” – 1:1
Голы: Маккенні, 20 – Баумгартнер, 69

“Боруссия” М – “Боруссия” Д – 1:2
Голы: Штіндль, 50 – Азар, 8, Хакімі, 71

Источник: sportanalytic.com
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