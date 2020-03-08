Бундеслига. 25 тур. Битва двух “Боруссий”, потеря “Лейпцига”

В немецкой Бундеслиге стартовал очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua
В поединке аутсайдера чемпионата “Паддерборна” и команды из середины турнирной таблицы “Кельна” сильнее оказались “козлы”.
“Боруссия” М проиграла дома “Боруссии” Д, “Лейпциг” не сумел обыграть “Вольфсбург”, а “Байер” разбил “Айнтрахт”.
Чемпионат Германии25 тур
“Падерборн” – “Кельн” – 1:2Голы: Србені, 74 – Мере, 28, Хектор, 37
“Байер” – “Айнтрахт” – 4:0Голы: Хаверц, 4, Беллараби, 14, Паулінью, 49, 55
“Вольфсбург” – “Лейпциг” – 0:0
“Герта” – “Вердер” – 2:2Голы: Штарк, 41, Кунья, 60 – Сарджент, 3, Классен, 6
“Фрайбург” – “Унион” – 3:1Голы: Шаллаї, 34, Гюнтер, 55, Кох, 82 – Андерссон, 61
“Шальке” – “Хоффенхайм” – 1:1Голы: Маккенні, 20 – Баумгартнер, 69
“Боруссия” М – “Боруссия” Д – 1:2Голы: Штіндль, 50 – Азар, 8, Хакімі, 71
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