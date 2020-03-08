Наставник “Динамо”: Думали, что с Бесєдіним нас пронесет

Главный тренер “Динамо” Алексей Михайличенко признал, что имел надежду на полную отмену дисквалификации для Артема Беседина. Сообщает сайт EURO.com.ua

Наставник говорит, что летнее наказание для украинского форварда – это потеря для “Динамо”, но сейчас нужно поддержать Беседина.

Михайличенко имел надежду, что столичного гранда все же “пронесет”, но этого не произошло.

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