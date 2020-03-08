Шахов назвал главный минус этого “Динамо”

Заместитель главного редактора журнала “Футбол” Андрей Шахов в общем хвалит команду за игру против “Александрии”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Впрочем, отмечает, что уже во втором матче этого года игроков “Динамо” успокаивает удаления в составе соперника.

Шахов говорит, что в матчах против “Днепра-1” и “Александрии” киевляне стали играть хуже после красных карт у оппонентов.

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