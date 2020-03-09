Тукумс 2000 подписал ещё одного украинского новичка

Дебютант Высшей лиги чемпионата Латвии “Тукумс 2000” продолжает работу над усилением состава.

По информации FootBoom, новичком латвийского клуба стал украинский защитник Олег Тарасенко, который ранее выступал в составе польского “Стомиля”. Контракт 29-летнего защитника с “Тукумс 2000” рассчитан на один сезон.

Напомним, Олег Тарасенко известен по своим выступлениям в таких украинских клубах, как: “Карпаты”, “Славутич”, “Буковина” и “Черкащина”.

Ранее “Тукумс 2000” подписал экс-вратаря “Карпат” Максима Кучинского.