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Футбол

Тукумс 2000 подписал ещё одного украинского новичка

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег тарасенко

Дебютант Высшей лиги чемпионата Латвии “Тукумс 2000” продолжает работу над усилением состава.

По информации FootBoom, новичком латвийского клуба стал украинский защитник Олег Тарасенко, который ранее выступал в составе польского “Стомиля”. Контракт 29-летнего защитника с “Тукумс 2000” рассчитан на один сезон.

Напомним, Олег Тарасенко известен по своим выступлениям в таких украинских клубах, как: “Карпаты”, “Славутич”, “Буковина” и “Черкащина”.

Ранее “Тукумс 2000” подписал экс-вратаря “Карпат” Максима Кучинского.

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Тэги: Олег Тарасенко
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