Верес не станет подписывать контракт с экс-игроком Интера

Ровенский “Верес”, который выступает во Второй лиге чемпионата Украины, принял решение отказаться от услуг сенегальского вингера Ламине Н’Дийе, который находился на просмотре в команде последнее время.

По информации FootBoom, руководство “Вереса” не стало подписывать контракт с сенегальским футболистом, несмотря на то, что ранее главный тренер команды Юрий Вирт положительно отзывался об уровне футболиста.

Напомним, последним клубом Ламине Н’Дийе была испанская “Марбелья”, ранее игрок успел поиграть в академии миланского “Интера” и ряде других итальянских команд.