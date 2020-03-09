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Футбол

Верес не станет подписывать контракт с экс-игроком Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ламине Н`Диайе

Ровенский “Верес”, который выступает во Второй лиге чемпионата Украины, принял решение отказаться от услуг сенегальского вингера Ламине Н’Дийе, который находился на просмотре в команде последнее время.

По информации FootBoom, руководство “Вереса” не стало подписывать контракт с сенегальским футболистом, несмотря на то, что ранее главный тренер команды Юрий Вирт положительно отзывался об уровне футболиста.

Напомним, последним клубом Ламине Н’Дийе была испанская “Марбелья”, ранее игрок успел поиграть в академии миланского “Интера” и ряде других итальянских команд.

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Тэги: ВересВторая лигаЛамине Н`Диайе
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