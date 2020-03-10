АПЛ. 29 тур. “Ливерпуль” обыграл “Борнмут”, ” МЮ ” победил “Сити” в дерби

“Ливерпуль” сделал еще один шаг к чемпионскому титулу. Сообщает сайт EURO.com.ua
Сегодня команда Юргена Клоппа в домашнем матче против “Борнмута” одержала волевую победу.
“Арсенал” минимально обыграл “Вест Хэм”, а вот “Тоттенхэм” поделил очки с “Бернли”.
“Манчестер Юнайтед” был сильнее “Ман Сити”, а “Челси” разбил “Эвертон”. “Лестер” в последнем матче тура разбил “Астон Виллу”.
Чемпионат Англии29 тур
“Ливерпуль” – “Борнмут” – 2:1Голы: Салах, 25, Мане, 33 – Вилсон, 9
“Арсенал” – “Вест Хэм” – 1:0Гол: Ляказетт, 78
“Вулверхэмптон” – “Брайтон” – 0:0
“Кристал Пэлас” – “Уотфорд” – 1:0Гол: Дж. Айю, 28
“Саутгемптон” – “Ньюкасл” – 0:1Гол: Сен-Максімен, 59
“Шеффилд Юнайтед” – “Норвич” – 1:0Гол: Шарп, 36
“Бернли” – “Тоттенхэм” – 1:1Голы: Вуд, 13 – Алле, 50 (пен)
“Челси” – “Эвертон” – 4:0Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 51, Жира, 54
“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” – 2:0Голы: Марсіаль, 30, Мактоміней, 90+6
“Лестер” – “Астон Вилла” – 4:0Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (пен), 89
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