АПЛ. 29 тур. “Ливерпуль” обыграл “Борнмут”, ” МЮ ” победил “Сити” в дерби

“Ливерпуль” сделал еще один шаг к чемпионскому титулу. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сегодня команда Юргена Клоппа в домашнем матче против “Борнмута” одержала волевую победу.

“Арсенал” минимально обыграл “Вест Хэм”, а вот “Тоттенхэм” поделил очки с “Бернли”.

“Манчестер Юнайтед” был сильнее “Ман Сити”, а “Челси” разбил “Эвертон”. “Лестер” в последнем матче тура разбил “Астон Виллу”.

Чемпионат Англии

29 тур

“Ливерпуль” – “Борнмут” – 2:1

Голы: Салах, 25, Мане, 33 – Вилсон, 9

“Арсенал” – “Вест Хэм” – 1:0

Гол: Ляказетт, 78

“Вулверхэмптон” – “Брайтон” – 0:0

“Кристал Пэлас” – “Уотфорд” – 1:0

Гол: Дж. Айю, 28

“Саутгемптон” – “Ньюкасл” – 0:1

Гол: Сен-Максімен, 59

“Шеффилд Юнайтед” – “Норвич” – 1:0

Гол: Шарп, 36

“Бернли” – “Тоттенхэм” – 1:1

Голы: Вуд, 13 – Алле, 50 (пен)

“Челси” – “Эвертон” – 4:0

Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 51, Жира, 54

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити” – 2:0

Голы: Марсіаль, 30, Мактоміней, 90+6

“Лестер” – “Астон Вилла” – 4:0

Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (пен), 89

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