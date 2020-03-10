Бавария намерена сохранить известного хорвата

Мюнхенская “Бавария” в ближайшее время может активировать опцию выкупа вингера сборной Хорватии и миланского “Интера” Ивана Перишича.

Как сообщает авторитетный немецкий портал Kicker, руководство немецкого гранда всерьез рассматривает вариант с полноценным трансфером, который может обойтись клубу в 20-30 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ивана Перишича 15 матчей в рамках чемпионата Германии, четыре гола и четыре результативные передачи. Арендное соглашение хорвата заканчивается в конце июня.