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Футбол

Бавария намерена сохранить известного хорвата

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Перишич

Мюнхенская “Бавария” в ближайшее время может активировать опцию выкупа вингера сборной Хорватии и миланского “Интера” Ивана Перишича.

Как сообщает авторитетный немецкий портал Kicker, руководство немецкого гранда всерьез рассматривает вариант с полноценным трансфером, который может обойтись клубу в 20-30 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ивана Перишича 15 матчей в рамках чемпионата Германии, четыре гола и четыре результативные передачи. Арендное соглашение хорвата заканчивается в конце июня.

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Тэги: БаварияИван ПеришичИнтер
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