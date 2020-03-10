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Футбол

Экс-полузащитник Динамо получил неприятную травму в Аргентине

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карлос Самбрано

Бывший игрок киевского “Динамо” Карлос Самбрано не успев толком начать играть за свой новый клуб “Бока Хуниорс”, как вынужден отправится на больничную койку.

В матче последнего тура чемпионата Аргентины он вышел в стартовом составе своей команды, но доиграть поединок до конца ему не удалось. Причиной тому стала травма, врачи диагностировали в футболиста перелом ребер.

Отметим, что в составе “Бока Хуниорс” игрок стал чемпионом Аргентины, за “Динамо” Карлос Самбрано, несмотря на два года пребывания в клубе, так и не дебютировал.

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Тэги: ДинамоКарлос Самбранотравма
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