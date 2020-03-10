Хацкевич ничьей дебютировал во главе Ротора

Бывший главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич провел свой первый официальный матч на должности главного тренера волгоградского “Ротора”.

В матче 26 тура чемпионата России среди команд Первой лиги, новый клуб Александра Хацкевича не сумел переиграть пятую команду ФНЛ “Нефтехимик”, расписав ничью 1:1.

Осечка в первом матче календарного года стоила “Ротору” первого места в турнирной таблице. Главный преследователь “Химки” свой поединок выиграл и догнал подопечных Хацкевича по набранным очкам, а по дополнительным показателям и вовсе вышел на первое место.