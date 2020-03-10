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Футбол

МЮ готово выставить Линдгарда на продажу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джесси Лингард

Английский “Манчестер Юнайтед” во время летнего трансферного окна попытается трудоустроить своего полузащитника Джесси Лингарда.

Как сообщает Goal.com, главный тренер “красных дьяволов” Оле-Гуннар Сульшер не видит полузащитнику места в составе в следующем сезоне. Игроку уже сообщили о намерениях выставить его на трансфер и агенты полузащитника уже работают над поиском новой команды для Лингарда.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Джесси Лингарда двадцать матчей в составе “Манчестер Юнайтед”, тем не менее, после того, как зимой состав манкунианского клуба пополнил Бруну Фернандеш, Лингард все рее попадает в состав команды.

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Тэги: Джесси ЛингардМЮтрансферы
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