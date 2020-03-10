На игроков сборной Украины наденут. маски через коронавирус

Функционер УАФ Вячеслав Попов говорит, что отныне все игроки сборной Украины будут находиться за границей в специальных масках.

Они будут многоразового использования и с клапанами, а одевать их футболисты имеют во время перелета, в гостинице и в других помещениях.

Такая мера безопасности будет отменен только тогда, когда коронавирус эпидемия пойдет на спад.

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