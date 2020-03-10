Новое на сайте

еще
Вторник, 10 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНа игроков сборной Украины наденут. маски через коронавирус
Футбол

На игроков сборной Украины наденут. маски через коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Функционер УАФ Вячеслав Попов говорит, что отныне все игроки сборной Украины будут находиться за границей в специальных масках.

Они будут многоразового использования и с клапанами, а одевать их футболисты имеют во время перелета, в гостинице и в других помещениях.

Такая мера безопасности будет отменен только тогда, когда коронавирус эпидемия пойдет на спад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Малиновского: Не выходим из дома через коронавирус

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
УАФ объявила условия проведения матчей УПЛ во время коронавирус

Зозуля: Вернуться в УПЛ? Сегунда на две головы выше

Английская пресса разбила Зинченко за игру против “Манчестер Юнайтед”

Олег тарасенко
Тукумс 2000 подписал ещё одного украинского новичка

Ламине Н`Диайе
Верес не станет подписывать контракт с экс-игроком Интера

Закрыть