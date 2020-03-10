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Футбол

Цыганков близок к возвращению в состав Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Цыганков

Молодой талант киевского “Динамо” Виктор Цыганков имеет все шансы сыграть в ближайшей встрече своего клуба в матче на кубок Украины против “Александрии”.

Как сообщает официальный сайт “Динамо”, лидер команды вчера тренировался в общей группе без ограничений. Решение по его участии в поединке будет принято непосредственно перед самим матчем 1/4 финала Кубка Украины.

Напомним, субботнюю встречу между “Александрией” и “Динамо” игрок пропустил через травму. К слову, тот матч столичный клуб выиграл со счетом 1:3.

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Тэги: Виктор ЦыганковДинамотравма
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