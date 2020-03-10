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Футбол

Ювентус следит за звездой Валенсии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ферран Торрес

Один из самых востребованных игроков испанской “Валенсии” Феран Торрес может летом перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает известное итальянское издание Tuttosport, большой интерес к 20-летнему полузащитнику левантийского клуба проявляет туринский “Ювентус”, скауты которого следят за игроком на протяжении последнего сезона.

Стоить отметить, что заполучить Торреса “Старой Синьоре” будет очень непросто, руководство “Валенсии” планирует предложить своему таланту новый, улучшенный контракт, с клаусулой в размере 100 миллионов евро. Нынешнее соглашение, к слову, истекает летом следующего года.

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Тэги: ВаленсияФерран ТорресЮвентус
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