Новое на сайте

еще
Суббота, 14 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛуческу советует “Бешикташу” подписать Коваленко
Футбол

Луческу советует “Бешикташу” подписать Коваленко

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Хавбек “Шахтера” Виктор Коваленко является идеальным 10-м номером для “Бешикташа”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В этом уверен экс-тренер обоих клубов Мирча Луческу.

По мнению 74-летнего румына, Виктор принесет значительно больше пользы, чем нынешние игроки “Орлов” Адем Льяїч и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем тренер “Бешикташа” Серген Ялчин наложил вето на этот переход, ведь не впечатлен его статистике.

Летом в Коваленко завершается контракт с “Шахтером”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
РПЛ. 22 тур. “Динамо” М одолело аутсайдера

Виктор Коваленко
Луческу рекомендовал Бешикташу подписать Коваленко

Илья Шевцов
Молодежные команды ФК Львов и Десны завершили матч со счетом 6:5

Артем Сухоцкий
Официально: Артем Сухоцкий перешел в минское Динамо

Официально. У Артеты коронавирус, АПЛ ставят на паузу

Закрыть