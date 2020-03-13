Луческу советует “Бешикташу” подписать Коваленко

Хавбек “Шахтера” Виктор Коваленко является идеальным 10-м номером для “Бешикташа”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В этом уверен экс-тренер обоих клубов Мирча Луческу.

По мнению 74-летнего румына, Виктор принесет значительно больше пользы, чем нынешние игроки “Орлов” Адем Льяїч и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем тренер “Бешикташа” Серген Ялчин наложил вето на этот переход, ведь не впечатлен его статистике.

Летом в Коваленко завершается контракт с “Шахтером”.