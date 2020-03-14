“Александрия” перестреляла “Колос”, дежавю в Днепре и Львове

В УПЛ при пустых трибунах стартовал второй этап первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Карпаты” смогли открыть счет против ПФК “Львов”, но пропустили почти сразу после перерыва. А в конце встречи обе команды не реализовали пенальти. Поэтому их третья подряд ничья является вполне закономерным.

“Днепр-1” второй раз за неделю обыграл “Мариуполь” и теперь уже без удалений соперника. Впрочем спорный пенальти таки имел место. “Александрия” же в волевом стиле одолела “Колос”, продолжая битву за серебро. В матче было забито аж шесть мячей.

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23 тур

“Львов” – “Карпаты” – 1:1

Голы: Братков, 27 (аг), Яковеллі, 50

ПФК “Львов”: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62) – Приймак, Сабино – Татарков, Альваро, Ренан (Нич, 63) – Яковеллі (Велвес, 82)

“Карпаты”: Кудрик – Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях – Назарин, Сыч (Деда, 71), – Танчик, Кльоц, Г. Пасич – Бойчук

Предупреждения: Яковеллі, Сабино, Приймак – Бойчук, Халл, Кльоц, Г. Пасич

Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение)

“Днепр-1” – “Мариуполь” – 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен), Супряга, 89

“Днепр-1”: Кліщук – Адамюк, Лопирьонок, Логинов, Полевой – Батагов – Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) – Хобленко (Супряга, 75)

“Мариуполь”: Гальчук – Муравский, Быков, Дава – Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов – Чурко (Кулаков, 71), Фомин

Предупреждения: Хобленко – Дава, Кулаков, Быков

Александрия – Колос – 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (пен), Ковалец, 64, Задерака, 89 – Сорокин, 35, Лысенко, 80

“Александрия”: Билык – Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух – Гречишкин , Запорожан (Ковалец, 46), Грицук – Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

“Колос”: Яшков – Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец – Богданов, Ореховский – Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вільхамссон – Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло – Ореховский, Вільхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов