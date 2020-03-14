Барселона близка к подписанию нового контракта с Тер Штегеном

Вратарь каталонской “Барселоны” Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, сторонам удалось достичь договоренности по новому соглашению. Ожидается, что немецкий вратарь поставит подпись под контрактом сроком на 4 или 5 лет. Финансовая часть вопроса не разглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что Тер Штеген намерен покинуть “Барселону” летом. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей в чемпионате Испании, в которых он пропустил двадцать голов.