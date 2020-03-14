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Футбол

Два игрока Фиорентины заразились коронавирусом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Патрик Кутроне

Ещё два игрока итальянской “Фиорентины” оказались на больничной койке из-за коронавируса, который свирепствует в Италии.

Как сообщает официальный сайт флорентийского клуба, тесты на коронавирус которые сделаи форвард команды Патрик Кутроне и защитник Херман Пеццелья оказались положительными. Также опасное заболевание было диагностировано в физиотерапевта клуба. Ранее коронавирус был подтвержден в нападающего “фиалок” Душана Влаховича.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Италии зафиксировано 17 660 случаев коронавируса. От опасной болезни умерло 439 человек.

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Тэги: коронавирусПатрик КутронеХерман Пеццелья
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