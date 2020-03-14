МС продаст конкурента Зинченко в Барселону?

Молодой талант английского “Манчестер Сити” Анхелиньо скорей всего сменит летом клубную прописку.

По информации Mundo Deportivo, серьезный интерес в услугах 19-летнего защитника проявляет каталонская “Барселона”, которая в лице игрока видит усиление левого фланга обороны. Сделка может состоятся во время летнего трансферного окна.

Напомним, Анхелиньо является конкурентом украинского футболиста “Манчестер Сити” Александра Зинченко. Зимой игрок перешел на правах аренды в “Лейпциг”, где быстро стал игроком основного состава.