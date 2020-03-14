Сын вице-президента УАФ стал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3

Сын одного из самых состоятельных бизнесменов Украины Александра Гереги – Тарас, начинает карьеру футбольного эксперта.

Как стало известно, Тарас Герега будет работать экспертом в телевизионной программе “Суперматч”, которая будет посвящена лучшим футбольным дерби мира. Помимо Гереги младшего, ведущими тревел-шоу стали Павел Черепин и Евгений Янович.

Напомним, Александр Герега является владельцем сети гипермаркетов Эпицентр-К. Также он является вице-президентом УАФ и президентом Федерации тяжелой атлетики Украины. Также семья Герег является спонсором футбольного клуба “Эпицентр” Дунаевцы, которая в следующем сезоне планирует стартовать в профессиональном футболе.