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Футбол

Сын вице-президента УАФ стал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тарас Герега

Сын одного из самых состоятельных бизнесменов Украины Александра Гереги – Тарас, начинает карьеру футбольного эксперта.

Как стало известно, Тарас Герега будет работать экспертом в телевизионной программе “Суперматч”, которая будет посвящена лучшим футбольным дерби мира. Помимо Гереги младшего, ведущими тревел-шоу стали Павел Черепин и Евгений Янович.

Напомним, Александр Герега является владельцем сети гипермаркетов Эпицентр-К. Также он является вице-президентом УАФ и президентом Федерации тяжелой атлетики Украины. Также семья Герег является спонсором футбольного клуба “Эпицентр” Дунаевцы, которая в следующем сезоне планирует стартовать в профессиональном футболе.  

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Тэги: Тарас ГерегаУАФЭпицентр
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