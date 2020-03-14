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Футбол

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина приблизилась к голландцам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Завершился неполный еврокубковая неделя. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его итогам Украина сократила отставание от Нидерландов и сохранила разрыв с Турцией в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Единственный наш представитель “Шахтер” благодаря победе над “Вольфсбургом” в Лиге Европы заработал 0,4 балла и теперь у Украины 34,500 балла. Мы остались на 10-й строчке таблицы.

Отрыв от Турции сохранился, ведь “Истанбул” победил “Копенгаген” – в общем там 33,600 балла. На 9-м месте остаются Нидерланды с 35,750 балла и нулем команд в еврокубках.

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Напомним, что одиннадцатая ассоциация теряет право автоматического выхода в Лигу чемпионов.

Полную таблицу коэффициентов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Источник: sportanalytic.com
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