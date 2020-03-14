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Футбол

В Бундеслиге зафиксирован первый случай коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лука Килиан

Следом за Англией и Италией, где уже были зафиксированы первые случаи коронавируса в футболистов, опасное заболевание было обнаружено и в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает официальный сайт “Падерборна”, защитник команды Лука Килиан сдал положительный тест на коронавирус. Сегодня все игроки команды должны экстренно пройти проверку на опасный вирус. Ранее случаи коронавируса были зафиксированы во второй Бундеслиге.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса чемпионат Германии был приостановлен до 2 апреля.

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Тэги: коронавирусЛука КилианПадерборн
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