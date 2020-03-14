Ювентус нацелился на звезду Байера

Восходящая звезда мирового футбола Кай Хавертц может стать игроком туринского “Ювентуса”.

Как сообщает Сalciomercato, 20-летний талант леверкузенского “Байера” является приоритетным трансфером для главного тренера “Старой Синьоры” Маурицио Сарри. Наставник уже сообщил боссам клуба о желании видеть игрока в составе своего клуба, правда, серьезным препятствием является высокая стоимость полузащитника, за которого “Байер” желает получить не менее 90 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Кая Хавертца 34 матча за “Байер”, десять забитых голов и восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что игрока планирует заполучить английский “Ливерпуль”.