Центрбек “Динамо”: Давно мечтал вернуться на поле

Защитник “Динамо” Никита Бурда рассказал о матче с “Ворсклой” в чемпионате U-21, который стал для него первым за полгода. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Все хорошо. Сыграл 30 минут. На данный момент это оптимальное количество игрового времени. Давно мечтал вернуться на поле и думал постоянно об этом.

– Какой дальнейший план действий – будешь играть за дубль или уже увидим тебя в заявке на матч с “Десной”?

– Мне нужно еще набрать кондиции. Думаю, что молодежь поможет мне в этом, а я постараюсь им помочь. Пока буду за дубль играть. Мне нужно хотя бы пару игр полностью отыграть, чтобы почувствовать игровой тонус, вспомнить все взаимосвязи, – говорит Бурда.