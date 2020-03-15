Интер 3:0 Сассуоло: команды провели матч в футбольном симуляторе

«Интер» и «Сассуоло» сыграли игру в e-Football PES 2020 из-за приостановленного сезона.

«Нерадзурри» представлял игрок киберспортивной команды «Интера» под именем KIRITO_YUUKI_00.

Победу в этой игре одержал «Интер» со счетом 3:0. Хет-триком в матче отметился нападающий Ромелу Лукаку.

Напомним, игра между реальными командами должна была пройти сегодня, но Серия А приостановили из-за коронавируса.

Отметим, видео виртуальной дуэли появилось на официальном YouTube-канале «Интера».