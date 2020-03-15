Петраков: 90% украинского футбола меня недолюбливают

Тренер победителей ЧМ-2019 (U-20) Александр Петраков рассказал об изменениях в работе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Жизнь изменилась и не в лучшую сторону. 90% футбольных людей негативно относятся ко мне. Критикуют, рассказывают всякие гадости. За границей чувствую другое отношение. Все искренне поздравляют, желают успехов. А в Украине ко мне так относятся только простые люди, обычные болельщики. А футбольные люди только негатив выливают.

Какая-то ненависть собралась. Даже журналисты писали: !Во что он там играл, что за непонятный футбол?!. Ребята, играйте в понятный футбол, станьте чемпионами мира. А потом обливайте моих подопечных и мой тренерский штаб грязью. Всем желаю добра, просто хочу, чтобы меня не затрагивали”, – сказал Петраков.