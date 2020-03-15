ПСЖ готов продать Неймара

Во время летнего трансферного окна французский “ПСЖ” может продать одного из своих лидеров Неймара.

Как сообщает ESPN, руководство парижского гранда устало от постоянных слухов, которые связывают Неймара с “Барселоной”. Летом клуб готов отпустить бразильца при условии компенсации в размере 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 матчей в французской Лиге 1, тринадцать забитых голов и шесть результативных передач. Нынешний сезон третий для игрока в “ПСЖ” с момента переезда из “Барселоны”.