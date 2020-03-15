Новое на сайте

еще
Воскресенье, 15 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПСЖ готов продать Неймара
Футбол

ПСЖ готов продать Неймара

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Неймар

Во время летнего трансферного окна французский “ПСЖ” может продать одного из своих лидеров Неймара.

Как сообщает ESPN, руководство парижского гранда устало от постоянных слухов, которые связывают Неймара с “Барселоной”. Летом клуб готов отпустить бразильца при условии компенсации в размере 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 матчей в французской Лиге 1, тринадцать забитых голов и шесть результативных передач. Нынешний сезон третий для игрока в “ПСЖ” с момента переезда из “Барселоны”.

загрузка...
Тэги: БарселонаНеймарПСЖ
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
УАФ: Сбор национальной команды не отменено

Официально. Украинский защитник подписал контракт с иностранцами

Петраков: 90% украинского футбола меня недолюбливают

Официально. Чемпион мира U-20 отправился в Латвии

Бурда восстановился от тяжелой травмы

Закрыть