“Шахтер” сенсационно проиграл “Заре”

Начался новый игровой день УПЛ без зрителей. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Заря” дома смогла вырвать победу у “Шахтера” благодаря голу экс-“динамовца” Богдана Михайличенко. Поэтому луганская команда вернулась на вторую строчку турнирной таблицы.
Чемпионат Украины23 тур
“Заря” – “Шахтер” – 1:0Гол: Михайличенко, 84
“Заря”: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднєв (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) – Кабаєв (Перович, 88)“Шахтер”: Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) – Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) – Мораес
Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко – Мораес
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