Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба вышел в полуфинал Кубка

Новый клуб украинского специалиста Юрия Вернидуба солигорский “Шахтер” успешно прошел стадию 1/4 финала Кубка Беларуси.

После победы в первом матче 1:0 против “Торпедо”, для выхода в следующий этап “горнякам” было достаточно не проиграть. Под руководством украинского тренера “Шахтер” перевыполнил задание, выиграв ответную встречу со счетом 2:0. ДВа точных удара на свой счет записал Кендыш.

Напомним, ранее под руководством Юрия Вернидуба “Шахтер” Солигорск проиграл матч за Суперкубок Беларуси “Динамо-Брест” 0:2.