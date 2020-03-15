УАФ: Сбор национальной команды не отменено

Генеральный секретарь УАФ Юрий Запесоцкий рассказал о ситуации со сборной. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Конечно, у нас вопрос №1 – два ближайших матча сборной Украины. Пока они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без зрителей. Если вдруг будет другое решение УЕФА, власти Франции или Польши, мы будем оперативно реагировать.

– У нас практически итальянский штаб сборной. С ними есть контакт?

– С ними есть перманентный контакт. Наш спортивно-медицинский отдел работает как с нашими коллегами из тренерского штаба, так и с нашими легионерами, в частности, с Русланом Малиновским. Они в перманентном контакте с медицинским штабом “Аталанты”. Вопрос его вызова или невызова будет решен в ближайшие сроки.

– Все нормально с тренерским штабом?

– По состоянию на сейчас, все живы-здоровы. Спасибо за заботу, – сказал Запесоцкий.