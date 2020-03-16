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Футбол

Богдан Михайличенко – лучший игрок 23 тура УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Михайличенко

Молодой защитник луганской “Зари” Богдан Михайличенко продолжает радовать своей успешной игрой в чемпионате Украины.

В матче 23 тура воспитанник “Динамо” поразил ворота донецкого “Шахтера”, что позволило “Заре” сенсационно обыграть лидера чемпионата Украины. Экспертная комиссия УПЛ единогласно признала защитника лучшим игроком тура.

В нынешнем сезоне на счету Богдана Михайличенко 21 матч в чемпионате Украины, два гола и четыре результативные передачи. Примечательно, что в 17 туре он уже становился лучшим игроком, тогда в матче против “Динамо” он также забил гол, плюс сделал результативную передачу.

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Тэги: Богдан МихайличенкоЗаряигрок тура
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