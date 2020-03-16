Ещё плюс один конкурент для Лунина в составе Реала

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, несмотря на то, что начиная с января начал получать регулярную игровую практику, все ещё не входит в тренерские планы наставника “Реала” Зинедина Зидана.

Как сообщает As, французский специалист доволен действиями арендованного в “ПСЖ” Альфонса Ареоля, контракт которого “королевский клуб” планирует выкупить во время летнего трансферного окна. Так, как основным вратарем команды является Тибо Куртуа, а Альфонсо Ареоля рассматривается, как второй вратарь, шансы Лунина вернуться в “Реал” расцениваются, как очень невысокие.

Напомним, первую половину сезона украинский талант практически не играл в “Вальядолиде”, ситуацию сменил переезд в “Овьедо”, где Лунин быстро стал основным игроком.