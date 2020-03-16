“Карпаты” получат 100 тыс. долл от “Шахтера”

“Шахтер” выплатит “Карпатам” 100 тыс. долл за трансфер нападающего Даниила Сікана. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным программы “ТаТоТаке” эта выплата предусмотрена контрактом игрока, который был подписан в 2019 году.

В частности, в одном из пунктов говорится о том, что если форвард проведет за “горняков” 5 и более матчей в УПЛ, то львовскому клубу предусмотрены бонус в виде этой суммы.

Вчера Сикан сыграл 4 минуты в игре 23 тура УПЛ против “Зари” (0:1) и этот поединок стал для него 5 -ым.

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Напомним, по информации Тransfermark “Шахтер” заплатил “Карпатам” за переход Сікана 150 тыс. евро.