Новое на сайте

еще
Понедельник, 16 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Карпаты” получат 100 тыс. долл от “Шахтера”
Футбол

“Карпаты” получат 100 тыс. долл от “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

“Шахтер” выплатит “Карпатам” 100 тыс. долл за трансфер нападающего Даниила Сікана. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным программы “ТаТоТаке” эта выплата предусмотрена контрактом игрока, который был подписан в 2019 году.

В частности, в одном из пунктов говорится о том, что если форвард проведет за “горняков” 5 и более матчей в УПЛ, то львовскому клубу предусмотрены бонус в виде этой суммы.

Вчера Сикан сыграл 4 минуты в игре 23 тура УПЛ против “Зари” (0:1) и этот поединок стал для него 5 -ым.

Читайте также:  Талант Динамо получил тяжелую травму

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально. Экс-форвард “Шахтера” усилил чемпиона Польши

Напомним, по информации Тransfermark “Шахтер” заплатил “Карпатам” за переход Сікана 150 тыс. евро.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Леоненко: Смысл бегать, если все сидят

Петряк: Живу с бабушкой не первой свежести

Шевчук: Я ожидал большего от “Динамо”
Наставник “Динамо”: Такой футбол никому не нужен

Даниил Сикан
Шахтер обязан выплатить Карпатам 100 тысяч евро

Закрыть