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Футбол

Каштру: Надо принимать меры, пока не стало поздно

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник “Шахтера” Луиш Каштру рассказал о поражении от “Зари” в 23-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

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– “Заря” – команда, которую мы очень хорошо знаем и помним – с ними всегда тяжело играть. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложные. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове. Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелет, и в Киев домой не возвращались. Однако, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях. Не хочу сейчас оспаривать заслуги “Зари”. Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю “Зарю”. А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться до нашей главной цели.

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– Отсутствие Исмаили сказалась на атакующих действиях команды?
– Нет. Команда вышла и выполнила установку. Мы будем выигрывать всегда, как команда, и проигрывать, как команда, никого не індівіалізіруя.

– Привыкаете к тому, что матчи проводятся без болельщиков?
– Нет, мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актеры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг я даже не почувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов стран Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник дадут правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно”, – заявил Каштру.

Источник: sportanalytic.com
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