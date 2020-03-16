Каштру: Надо принимать меры, пока не стало поздно

Наставник “Шахтера” Луиш Каштру рассказал о поражении от “Зари” в 23-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” – “Заря” – 0:1 (ВИДЕО)

– “Заря” – команда, которую мы очень хорошо знаем и помним – с ними всегда тяжело играть. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложные. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове. Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелет, и в Киев домой не возвращались. Однако, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях. Не хочу сейчас оспаривать заслуги “Зари”. Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю “Зарю”. А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться до нашей главной цели.

– Отсутствие Исмаили сказалась на атакующих действиях команды?

– Нет. Команда вышла и выполнила установку. Мы будем выигрывать всегда, как команда, и проигрывать, как команда, никого не індівіалізіруя.

– Привыкаете к тому, что матчи проводятся без болельщиков?

– Нет, мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актеры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг я даже не почувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов стран Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник дадут правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно”, – заявил Каштру.