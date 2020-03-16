Леоненко: Смысл бегать, если все сидят

Экс-форвард киевского “Динамо” Виктор Леоненко считает, что за пандемии коронавирус УПЛ нужно приостановить. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем.

А матчи при пустых трибунах … У нас так не ходят на футбол, что так. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах”, – сказал Леоненко а эфире программы “Великий футбол”.

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