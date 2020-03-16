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Футбол

Наставник “Динамо”: Такой футбол никому не нужен

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко считает, что в УПЛ необходимо сделать паузу. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом коуч “бело-синих” заявил после поединка 23 тура против “Десны”.

“Это мерзко. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен.

Нужно было делать паузу … Я не знаю, какое примут решение, и будет время доигрывать. Потому что мы уже начали вторую часть сезона, второй отрезок, и его надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат”, – сказал Михайличенко.

Источник: sportanalytic.com
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