Петряк: Живу с бабушкой не первой свежести

Украинский хавбек “МОЛ Види” Иван Петряк рассказал, как проводит время в каратнтині. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я сейчас живу в так называемом колхозе – здесь спокойнее, пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай в магазин поеду позже: возьму что-то интересное для дезинфекции. Каждый день ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения.

Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, потому что в аэропортах большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она не первой свежести – ей уже 70. Поэтому лучше ее поберечь, посидит у нас”, – сказал Петряк в комментарии “Профутболу”.