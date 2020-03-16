Полузащитник ФК Львов владеет известным брендом одежды в Бразилии

Полузащитник одного из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины ФК “Львов” Жонатан рассказал о своем бизнесе, которым он владеет в Бразилии.

В интервью Профутболу бразилец рассказал о собственном бренде, который очень популярен среди звезд бразильского футбола.

«Я нахожусь в хороших отношениях с Габриэлем Жезусом, мы оба родом из штата Сан-Паулу. Знаком с Неймаром и Алиссоном. Роналдиньо тоже понравилась наша одежда, он тоже ее использует.



Конечно, знаю и бразильцев «Шахтера», лучше всего – Дентиньо. Когда я играл в академии «Коринтианс», он выступал там за первую команду. Но мы тренировались вместе. Он тоже носит нашу одежду.



Бренду уже 3 года. В один день мы с братом просто решили его создать. Просто мы всегда любили красиво одеваться. Я люблю базовый стиль, предпочитаю темные цвета, одеваю все черное. Главное – чтобы выделялась обувь. В основном я закрываю счета, занимаюсь финансовой стороной.

В нынешнем сезоне Жонатан принял участие лишь в трех матчах чемпионата Украины по футболу.