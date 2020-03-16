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Футбол

Шахтер обязан выплатить Карпатам 100 тысяч евро

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Сикан

Львовские “Карпаты”, которые испытывают серьезные финансовые проблемы в нынешнем сезоне, в ближайшее время смогут чуточку поправить свое финансовое состояние.

По информации ведущих программы ТаТоТаке, по условиям соглашения форварда Даниила Сикана с “Шахтером”, в случае появления юного нападающего в пяти матчах за “горняков”, клуб обязан выплатить “Карпатам” бонус в размере 100 тысяч евро.

Даниил Сикан вышел вчера на замену в составе “Шахтера” на матч против “Зари”. Это появление стало для юного форварда пятым в нынешнем сезоне.

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Тэги: Даниил СиканКарпатыТаТоТакеШахтер
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