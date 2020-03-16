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Футбол

Ювентус выставит Пьянича на трансфер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Миралем Пьянич

Полузащитник туринского “Ювентуса” Миралем Пьянич во время летнего трансферного окна может покинуть клуб.

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер “Старой Синьоры” Маурицио Сарри” недоволен уровнем игры боснийского полузащитника. Клуб готов выставить игрока на трансфер, тем более, что претендентов на 29-летнего полузащитника хватает.

В нынешнем сезоне на счету Миралема Пьянича 32 матча за “Ювентус” во всех турнирах, три гола и четыре результативные передачи. Главным претендентом на игрока называют французский “ПСЖ”.

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Тэги: Миралем ПьяничПСЖЮвентус
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