Заря теряет двух ключевых исполнителей

Луганская “Заря”, которая вчера сенсационно обыграла донецкий “Шахтер”, добыла приятный результат дорогой ценой.

Поединок против “горняков” не смогли доиграть лучший бомбардир команды Богдан Леднев, который был заменен после первого тайма и Дмитрий Хомченковский, который попросил замену в начале второго.

По предварительным данным в Богдан Леднева проблемы с голеностопом, Дмитрий Хомченовский имеет повреждение задней поверхности бедра. В ближайшее время на игроков ждет тщательное обследование, которое определит срок возвращения игроков на футбольное поле.