Защитник “Днепра-1”: Футбол без зрителей – это очень плохо

Центрбек СК “Днепр-1″Максим Лопирьонок рассказал о победе над “Мариуполем” (2:0) в 23-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

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– Максим, как себя чувствуешь после столкновения? Или все в порядке?

– Чувствую себя хорошо, врач меня подлечил, так что все отлично.

– Команда сыграла с “Мариуполем” два матча подряд. Насколько эти победы отличаются?

– Неделю назад соперник играл в меньшинстве , но это были не наши проблемы. Мы всегда играем в свой футбол, и выходим на поле с одной целью – победить. Мы справились с этим заданием и неделю назад, и сегодня, и снова победили с хорошим счетом.

– Сегодняшняя победа важна со стратегической точки зрения?

– Да, у нас стоит задача занять по итогам второго этапа 7 место, так что будет продолжаться борьба за лидерство во второй шестерке.

– После сегодняшней игры у “Мариуполя” опять вопросы к судейству.

– Повторюсь, это не наши проблемы. Мы играем в футбол, а за все моменты по правилам ответственность несет арбитр.

– Как относишься к футболу без зрителей?

– Конечно, что футбол без зрителей – это очень плохо, ведь мы играем для них, и для себя. Но сейчас в стране такая ситуация, на которую мы уплыть никак не можем, – заявил Лопирьонок