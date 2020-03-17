5 функционеров УАФ сдали тест на коронавирус

Журналист телеканалов “Футбол” Игорь Бурбас рассказал, что 5 представителей УАФ сдали тесты на коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“После тесного контакта в Амстердаме с инфицированными президентами ассоциаций Сербии и Швейцарии руководители Украинской ассоциации футбола в составе 5 человек только что в Доме футбола сдали тест на заражение коронавирусом”., – написал Бурбас в твиттере.

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Напомним, ранее исполком УАФ принял решение приостановить проведение матчей УПЛ на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавирус.