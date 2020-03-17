Форвард “Десны”: Я сыграл хитрее, чем защита “Динамо”

Нападающий “Десны” Александр Филиппов высказался о ничьей с “Динамо” и ошибке Александра Караваева в эпизоде с забитым голом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В той ситуации просто был такой момент, что он был развернут к своим воротам, и единственным вариантом было только отдать мяч вратарю. Я где-то хитрее сыграл, прочитал ситуацию.

Хорошо, что забил и принес “Десне” ничью”, – сказал Филиппов в комментарии “Профутболу”.

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