Клуб УПЛ приостановил тренировочный процесс

Президент «Колоса» Андрей Засуха сообщил, что было принято решение о приостановке тренировочного процесса всех команд клуба, передает официальный сайт «Колоса».

Отмечается, что это решение было принято из-за указа Кабмина о запрете проведения массовых мероприятий в Украине с участием более 10 человек.

По словам, исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, на данный момент действует решение о проведение матчей без зрителей, но турнир может быть приостановлен после заседания УЕФА и исполкома УАФ.