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Клуб УПЛ приостановил тренировочный процесс

Сергей СумскойНет комментариев
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Президент «Колоса» Андрей Засуха сообщил, что было принято решение о приостановке тренировочного процесса всех команд клуба, передает официальный сайт «Колоса».

Отмечается, что это решение было принято из-за указа Кабмина о запрете проведения массовых мероприятий в Украине с участием более 10 человек.

По словам, исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, на данный момент действует решение о проведение матчей без зрителей, но турнир может быть приостановлен после заседания УЕФА и исполкома УАФ.

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Тэги: Колос Коваливка
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