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Футбол

Леоненко: “Заря” во всем преобладала “Шахтер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Эксперт программы “Великий футбол” Виктор Леоненко подвел итоги матча 23 тура УПЛ “Заря” – “Шахтер”(1:0). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Заря” просто уверенно обыграла “Шахтер”. Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно.

У “Шахтера»”накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс еще команда, хорошо сыграла. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате”, – сказал Леоненко.

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Источник: sportanalytic.com
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