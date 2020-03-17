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Футбол

Маркевич о перенсення Евро: Это может пойти на пользу сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший тренер “Металлиста” и “Днепра” Мирон Маркевич высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не думаю, что за год все эти футболисты настолько сильно постареют. С другой стороны, может это и хорошо. Потому что сейчас Ярмоленко только оправляется от травмы. Зинченко вернется в основной состав, Малиновский … Как говорится, все, что не происходит – к лучшему.

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Тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется к сборной. В Заре, например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется в привычные рамки. Это сейчас – самое главное”, – сказал Маркевич.

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Напомним, в связи распространением коронавирус УЕФА приняло решение перенести большой футбольный форум на лето 2021 года.

Источник: sportanalytic.com
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