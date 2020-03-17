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Футбол

Павелко: Нам важно, чтобы чемпионат закончился и все матчи были доиграны

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент УАФ Андрей Павелко говорит, что уже сегодня должны принять решение относительно приостановления УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“С сегодняшнего дня обратился к членам УАФ, чтобы они поддержали решение Приостановить все футбольные соревнования на неопределенные срок.

Для нас важно, чтобы чемпионат закончился и все матчи, которые остались, были доиграны. Официальное решение по Чемпионату Украины должно быть до конца сегодняшнего дня”, – сказал функционер.

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Напомним, 23 тур УПЛ прошел без зрителей из-за ситуации с распространением коронавирус.

Источник: sportanalytic.com
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