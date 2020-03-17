“Шахтер” доплатит “Карпатам” форварда, Легионер “Олимпика” хочет в Россию

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шахтер” выплатит “Карпатам” 100 тыс. долл за трансфер нападающего Даниила Сікана.

По данным программы “ТаТоТаке” эта выплата предусмотрена контрактом игрока, который был подписан в 2019 году.

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Хавбек донецкого “Олимпика” Максим Тейшейра не против перебраться в РПЛ.

“Я думаю о россии. Также знаю, что игроки, которые хорошо выступают в Украине, едут в Бельгию. Посмотрим на следующее трансферное окно.

Есть много примеров игроков, которые прошли такие полосы препятствий. Если вы будете стоять на своем, то в конечном итоге покажите, чего вы стоите. Но это может занять время”, – сказал француз.