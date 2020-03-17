Новое на сайте

еще
Вторник, 17 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Шахтер” доплатит “Карпатам” форварда, Легионер “Олимпика” хочет в Россию
Футбол

“Шахтер” доплатит “Карпатам” форварда, Легионер “Олимпика” хочет в Россию

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шахтер” выплатит “Карпатам” 100 тыс. долл за трансфер нападающего Даниила Сікана.

По данным программы “ТаТоТаке” эта выплата предусмотрена контрактом игрока, который был подписан в 2019 году.

***

"Шахтар" доплатить "Карпатам" за форварда, Легіонер "Олімпіка" хоче в Росію

Хавбек донецкого “Олимпика” Максим Тейшейра не против перебраться в РПЛ.

“Я думаю о россии. Также знаю, что игроки, которые хорошо выступают в Украине, едут в Бельгию. Посмотрим на следующее трансферное окно.

Читайте также:  Итальянская пресса: Супряга - украинский капитан "Динамо"

Есть много примеров игроков, которые прошли такие полосы препятствий. Если вы будете стоять на своем, то в конечном итоге покажите, чего вы стоите. Но это может занять время”, – сказал француз.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Форвард “Десны”: Я сыграл хитрее, чем защита “Динамо”

Вратарь “Миная” побреется наголо, если его команда выбьет “Динамо” в Кубке Украины

Леоненко: “Заря” во всем преобладала “Шахтер”

“Карпаты” получат 100 тыс. долл от “Шахтера”

Леоненко: Смысл бегать, если все сидят

Закрыть