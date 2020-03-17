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Соль: Хочу уйти из “Динамо” через парадную дверь

Испанский легионер “Динамо” Фран Соль рассказал, что зимой мог покинуть киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня было несколько вариантов зимой, но ничего серьезного. Да и я не был настроен покидать команду.

Я хочу уйти из “Динамо”, как и приходил – через парадную дверь. Я до сих пор не потерял надежду”, – сказал Соль.

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Напомним, Соль перешел в “Динамо” зимой прошлого года из голландского “Виллема”.

Источник: sportanalytic.com

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