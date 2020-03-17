УПЛ приостановят на неопределенный срок — Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что текущий сезон украинской Премьер-лиги будет приостановлен на неопределенный срок. Однако такое решение еще должен утвердить исполком УАФ.

По его словам, турнир могут восстановить после соответственного распоряжения УАФ.

«Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины, без даты.

До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня», – приводит слова Павелко «Футбол news».