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Футбол

УПЛ приостановят на неопределенный срок — Павелко

Сергей СумскойНет комментариев
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Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что текущий сезон украинской Премьер-лиги будет приостановлен на неопределенный срок. Однако такое решение еще должен утвердить исполком УАФ.

По его словам, турнир могут восстановить после соответственного распоряжения УАФ.

«Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины, без даты.

До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня», – приводит слова Павелко «Футбол news».

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Тэги: Андрей ПавелкоУПЛ
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